İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı - Son Dakika

İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı

KONYA'da, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine Beyşehir Gölü kenarında yürüyüş yapan Ekrem Aydın (68), sıcağın da etkisiyle baygınlık geçirdi.

KONYA'da, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine Beyşehir Gölü kenarında yürüyüş yapan Ekrem Aydın (68), sıcağın da etkisiyle baygınlık geçirdi. Aydın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine Beyşehir'de yaşayanlar da Beyşehir Gölü kenarına geldi. Bazıları göl kenarında yürüyüş yaparken, bazıları da banklarda oturup, iznin keyfini çıkardı. Sokağa çıkıp gölün kenarında yürüyüş yapan Ekrem Aydın ise sıcağında etkisiyle baygınlık geçirip yere yığıldı. Aydın'ın yerde yattığı göre zabıta ekipleri, 112 Acil Servise haber verdi. Aydın, çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçede sıcağın etkisiyle baygınlık geçiren 65 yaş ve üstü 2 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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