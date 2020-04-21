İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor - Son Dakika

İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor

6 saat önce

İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor Mehmetçiklere korona virüs koruması Mehmetçikler korona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyuyor Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini duyuran Milli Savunma...

İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor

Mehmetçiklere korona virüs koruması

Mehmetçikler korona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyuyor

TEKİRDAĞ - Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı silah altında bulunan mevcut Mehmetçikler için ne gibi tedbirler alındığını Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tanıttı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında askeri birliklerde Mehmetçikler için ne gibi koruma önlemleri alındığı tek tek anlatıldı.

Yeni askerlerin alınmadığı 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda hava değişimi izninden dönen ya da acemi birliğini tamamlayarak usta birliğine katılmak üzere gelen askerler bir dizi önlem alınarak ve bazı kontrollerden geçirilerek kışlaya alındı.

Buna göre nizamiyeye gelen tüm Mehmetçikleri sosyal mesafe konusunda uyaran askeri personel birliğine katılmak üzere gelen askerleri termal kamera ile kontrol ediyor. Sağlık ekiplerince de bir dizi kontrolden geçirilen askerler kışlaya alınıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında koğuşlarda da düzenlemelere gidildiği koğuşa girmeden önce askerlerin dezenfektanlı sudan geçerek solüsyon ile el teması olmadan botlarını temizlediği, ranzaların diziliş şekillerinin değiştirildiği ve revize edilen ranzalar arasına dolaplara yerleştirilerek yatak başları arasında en az 2 buçuk metre mesafe oluşturulduğu kaydedildi.

Lavabolarda da birer boşluk bırakılarak yeni düzenleme yapılan askeri birliklerde aynı şekilde pisuvarlar da birer boşluk bırakılarak kullanıma kapatıldı.

Yemekhaneler, Rehberlik Danışma Merkezleri ve askerlerin dinlenme alanları olan gazinolarda da korona virüs kapsamında tedbirler alındığı sosyal mesafe uyarılarını gösteren şeritlerin yapıştırılarak kantinlerden alışveriş yapan askerlerin temassız ödeme yapmasının sağlandığı ve askerlerin gazino içerisindeki masalara tek tek oturmalarının sağlandığı kaydedildi.

Nöbet kulübeleri ile geçici gözlem yerlerinde de tedbir alınırken askerlerin birinin nöbet kulübesinde diğerinin ise kulübe dışında nöbet tutması sağlanıyor.

Eğitimlerde de görev alan personel sayısının da korona virüs tedbirleri kapsamında azaltıldığı kirpi adı verilen zırhlı askeri araçların 9 kişi kapasitesi olmasına karşın eğitimlerin üç kişi ile yapıldığı yine 5 personel kapasiteli fırtına obüslerinde 2 kişi ile eğitim gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgın hastalıkla ilgili olarak askeri personel için alınan tedbirler kapsamında askerlerin ortak alanlarda yoğunluk oluşturmaması adına personelin alanları kullanma saatlerinin de düzenlenerek olası yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA Koronavirüs salgını sebebiyle ABD seçimleri ertelenebilir mi? Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Hakem ve eşi korona virüsü yendi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 20:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzinden dönen ve usta birliklerine teslim olan askerler kışlaya böyle alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]