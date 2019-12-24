İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Feyzi Şahin yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil Karaman - Konya kara yolu 15. kilometrede tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralanırken yanında bulunan Mithat Ersin (23) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ersin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman çavuş olan Mithat Ersin'in birliğinden Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.

İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Karaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çankırı'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu

Son Dakika Haberleri
12:06 Kurum: "(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son... - Son Dakika
12:06 Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu - Son Dakika
12:05 Yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika
12:05 Anamur'da hortum seraları yıktı - Son Dakika
12:01 Başkan Gökhan Yüksel, icraatlarını kamuoyu ile paylaştı - Son Dakika
11:57 Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Son Dakika
11:29 Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 12:08:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]