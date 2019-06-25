Son Dakika Haberleri: İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü
Son Dakika Güncel Haber

İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'da izin alarak memleketine giden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da izin alarak memleketine giden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada Kılınç ve yanındaki arkadaşı Alper Bülbül yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kömür Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Muhammed Kılınç, izin alarak memleketi Osmaniye'ye gitmek üzere yola çıktı. Muhammed Kılınç yönetiminde 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı Alper Bülbül araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ahmet Burak Özhan'ı hastaneye götürdü. Görevliler, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Muhammed Kılınç ile Alper Bülbül'ün ise öldüğünü belirledi. Kılınç ve Bülbül'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi İcradan yarı fiyatına satılık Maserati Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor Altın son 10 ayın en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:52:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]