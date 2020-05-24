İzinlerin başlamasıyla ilk gittikleri yer mezarlık oldu - Son Dakika

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, mezarlıklara giderek dua edip, ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı. Yaşlıların öğleden sonra dışarı çıkmasıyla sokaklar biranda şenlendi.



Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan izin bayramın birinci gününe denk geldi. Sabah saatlerinde boş olan cadde ve sokaklar öğleden sonra hareketlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı. Yaşlılar sokağa çıktıklarında ilk gittikleri yer mezarlıklar oldu. Mezarlıklara giden yaşlılar yakınları için dua edip mezarları suladı.



Güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın eden yaşlılar, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak yaşıtlarıyla bayramlaştı. Vatandaşlar bayramın birinci gününe izinlerinin denk gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, sanki askerlikte çarşı izni gibi olduğunu dile getirdiler. - BURSA