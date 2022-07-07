İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

07.07.2022 15:44
İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, izin döneminde yurda gelen gurbetçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 arttığını söyledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, izin döneminde yurda gelen gurbetçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 arttığını söyledi.

Vali Kırbıyık, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Gurbetçilerle sohbet eden Vali Kırbıyık ve Sırakaya, Avrupa'da yaşayan ve izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen vatandaşların isteklerini dinledi.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelişlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Gurbetçilerin işlerinin kolaylaştırılması ve bekleyiş sürelerinin kısaltılması amacıyla emniyet ve gümrük idaresi personelinin fedakarca çalıştığını ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinin vurgulayan Kırbıyık, "Kesintisiz ve sürekli hizmet vermek peşindeyiz. Görevlilerimiz gerekirse yemek molası vermeksizin, yemeklerini çalıştıkları peronlarda yemek kaydıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu yıl gelişlerde 2019'un da 2021'in de üzerinde bir rakam görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle gurbetçilerin gelişlerinde yüzde 20'lik artış görünüyor." dedi.

Gurbetçilerin anavatana gelişlerindeki mutluluğa şahitlik etmenin kendileri için de mutluluk verici olduğunu ifade eden Kırbıyık, uzun yoldan gelen gurbetçileri tarih, kültür ve mutfağıyla ünlü Edirne'de ağırlamaktan memnun olacaklarını kaydetti.

-"Günde 35-45 bin aralığında giriş var"

Sırakaya da gurbetçileri karşılamak, heyecanlarına ortak olmak amacıyla Kapıkule'de olduklarını söyledi.

Gümrüklerde, İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarıyla, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı görevlileriyle devletin tüm kurumlarının, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarına şahitlik ettiklerini ifade eden Sırakaya, çalışanların 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini görmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarından günlük 35-45 bin aralığında gurbetçi girişi olduğunu ifade eden Sırakaya, "Geçen sene sezon boyu 2 milyon 800 bin kişi gelmişti, bu yıl 30 Haziran itibarıyla 1 milyon 569 bin vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı." dedi.

Gurbetçilerin daha hızlı geçiş ve gümrük çalışanlarına yardım için sınır kapılarına yaklaşırken evraklarını hazırlamalarını isteyen Sırakaya, dinlenme alanlarındaki Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği standını ziyaret etti, gurbetçilerle anı fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: İzinlerinde yurda gelen gurbetçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 20 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement