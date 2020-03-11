İzinli ayrıldıkları cezaevine bir daha dönmediler - Son Dakika
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İzinli ayrıldıkları cezaevine bir daha dönmediler

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan ve bir daha dönmeyen 2 mahkum, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

İzinli ayrıldıkları cezaevine bir daha dönmediler, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan ve bir daha dönmeyen 2 mahkum, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda izinli olarak ayrılan 44 yaşındaki Nurullah Ö. ve 47 yaşındaki Marif K. cezaevine geri dönemedileri. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısların eşkal bilgisi verildi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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