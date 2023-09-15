İzinli çıkan hükümlü, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İzinli çıkan hükümlü, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzinli çıkan hükümlü, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Son Güncelleme: 15.09.2023 17:42

Konya'da izinli çıkan bir hükümlü, dini nikahlı eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda onu bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli, kendisini aldattığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini iddia etti.

KONYA'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Güneş ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kısa süre sonra Güneş'i yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım'ı kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Neşet Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Tatlıcak, Konya, Güneş, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzinli çıkan hükümlü, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzinli çıkan hükümlü, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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