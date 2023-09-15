Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., evinde tartıştığı dini nikanlı eşi Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürdü.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Ş., dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOMŞULAR YETİŞTİ

Damla Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Ş. evden kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Dakım, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Damla Dakım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Olayın ardından kaçan Neşet Ş.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaklaşık 8 yıldır hükümlü olduğu ve geçen pazartesi günü de kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Polis, cinayet şüphelisi Neşet Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.