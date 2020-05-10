İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaşların salıncak sevinci - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına verilen ara sonrası Denizli'de yaşlı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kimi yaşlı çiftler salıncaklarda birbirlerini sallarken, kimileri ise yürüyüş ve spor yaptılar.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izni sonrası Denizli'deki park ve bahçeler yaşlı vatandaşlarla doldu. Parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar aylardır dışarı çıkamamanın acısını çıkarırken, bazı vatandaşlar adeta çocuklarına geri döndü. Mürvet (68) ve Mehmet Abaza (71) çifti yaklaşık 2 ayın ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu salıncakta sallanarak çıkardılar. Dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çift, virüs tehlikesinin bir an önce bitmesini beklediklerini kaydetti. Mehmet ve Mürvet Abaza çifti, evde vaktin zor geçtiğini ancak buna rağmen tedbirlere riayet ettiklerini ifade etti. "Yürümeyi bile unuttum" diyen Mürvet Abaza, bir an önce tehlikenin geçmesini beklediklerini dile getirdi.



"Cezaevinden firar etmiş gibiyiz"



Salıncakta sallanarak dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet ve Meryem Yumuç çifti ise sürekli evde kalmanın zor olduğunu aktararak, arada tatlı kavgaların da yaşandığını esprili bir dille anlattı.



Yurdagül Ayna (67) ise, "Cezaevinden firar etmiş gibiyiz" sözleri ile herkesi gülümsetti. - DENİZLİ