İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaşların salıncak sevinci - Son Dakika

- İzinli dışarı çıkan yaşlı vatandaşların salıncak sevinci

Kısıtlamada izinli dışarı çıkmanın mutluluğunu salıncakta sallanarak gösterdiler

İzinli dışarı çıkan 67 yaşındaki yaşlı vatandaştan "Ceza evinden firar etmiş gibiyiz" yaklaşımı herkesi gülümsetti

DENİZLİ - 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanana sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izin sonrası yaşlı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kimi yaşlı çift salıncaklarda bir birlerini sallarken, kimileri ise yürüyüş ve spor yaptılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşlara verilen 3 saatlik izin sonrası Denizli'de deki park ve bahçeler adeta yaşlı vatandaşlarla doldu. Parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar aylardır dışarı çıkamamanın acısını çıkarırken bazı vatandaşlar ise adeta çocuklarına geri döndü. Mürvet ve Mehmet Abaza çifti yaklaşık 2 ayın ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu salıncakta sallanarak çıkardılar. Dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çift virüs tehlikesinin bir an önce bitmesini beklediklerini kaydetti. Mehmet ve Mürvet Abaza çifti evde vaktin zor geçtiğini ancak buna rağmen tedbirlere riayet ettiklerini ifade etti. "Yürümeyi bile unuttum" diye Mürvet Abaza, bir an önce tehlikenin geçmesini beklediklerini dile getirdi.

"Ceza evinden firar etmiş gibiyiz"

"Bir başka salıncakta sallanarak dışarı çıkmanın mutluluğunu çıkaran Mehmet ve Meryem Yumuç çifti ise sürekli evde kalmanın zor olduğunu aktararak, arada tatlı kavgalarında yaşandığını esprili bir dille anlattı.

Bir başka kısıtlamada izinli olarak dışarı çıkan Yurdagül Ayna ise olaya farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak "Ceza evinden firar etmiş gibiyiz" sözleri ile herkesi gülümsetti.