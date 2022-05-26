İzinli Sayılan Hükümlülerin Yeniden Cezaevine Girmesini Önleyecek Önerge TBMM'de Kabul Edildi

Açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasını sağlayacak önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif görüşülüyor. Beş siyasi partinin ortak imzasıyla açık cezaevleri hükümlülerinin Covid-19 izin sürelerinin uzatılması için önerge kabul edildi. Böylece teklife yeni madde ilave edildi.

Maddenin gerekçesi şöyle:

"...Covid-19 iznine ilişkin uzatma sayısı 12'den 19'a çıkarılmaktadır. Covid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak maddenin altıncı fıkrasındaki tarih de değiştirilmektedir."

İhdas edilen madde şöyle:

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 'oniki kez' ibaresi 'ondokuz kez' şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan '31/5/2022' ibaresi '31/7/2023' şeklinde değiştirilmiştir."

Buna göre; Covid-19 salgın hastalığının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılması, salgının devam etmesi halinde bu sürenin, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilmesinin de önü açılıyor.

Madde ihdasının ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta hükümete şu eleştiriyi yöneltti:

"Beş gün kalmış şurada, izinler bitiyor yani kanuna bugün burada eğer siyasi parti grupları anlayış göstermeseler bu kanun çıkmıyor; bu bir. Şimdi, bir defa, plansız programsız iş yapma konusunda zirvede AK Parti, onu da görmemiz gerekiyor. Şimdi, madem bu kadar önemli bir konuyu -etki analizi falan da yapıyorsunuz- niye bugüne kadar getirmiyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün burada çıkmasa, bir tane siyasi parti grubu 'Hayır, bunu uygun görmüyoruz veya bunu gelecek hafta yapalım' dese bu insanların hepsi bir cezaevine gidecek, ondan sonra çıkarsa yeniden çıkartılacak. İş yapma tarzınız bu."