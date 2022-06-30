İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar

30.06.2022 22:44

Beşiktaş'ta, izinsiz afiş asan 3 kişi, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı. Ekiplere bıçak çekip, süpürge sopasıyla vuran saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, Etiler'de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden Zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy'de afiş asarken gördü.

BIÇAK ÇEKİP SOPA İLE DARP ETTİLER

Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde, afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti. Zabıtanın karşılık vermesi üzerine, aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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