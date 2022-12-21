İzinsiz olarak asılan, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtan CHP'li belediye başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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İzinsiz olarak asılan, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtan CHP'li belediye başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor

21.12.2022 14:20

Geçen yıl İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından izinsiz asılan "Love Erdoğan" yazılı afişleri kaldırtan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verildi. Pankartları toplattığı için Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve beraberindekiler tarafından geçen yılın mart ayında ilçenin çeşitli noktalarına "Love Erdoğan" yazılı afişler asılmıştı. Bu afişleri kaldırtan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verilmişti. Bakanlığın soruşturma izni, Sengel'in itirazı üzerine Danıştay'a taşınmıştı. İtirazı ele alan Danıştay 1. Daire Başkanlığı, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtıp "Tek Sevdamız Atatürk" görsellerini astıran Sengel için soruşturma açılabileceğine hükmetti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Pankartları toplattığı için Başkan Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Karar, CHP'nin tepkisini çekti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Saray rejiminde, kanunları uygulayanlar değil, kanunsuzluk yapanlar haklı bulunuyor. Yani Saray adına yapılan kanunsuzluklara göz yumulması isteniyor. Göz yummayacağız! Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu algı oyunlarınızla sandıkta boğulacaksınız. Hak yerini buluncaya, yandaşlık değil yasalar üstün tutuluncaya ve adalet sağlanıncaya kadar takipçisiyiz. Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzinsiz asılan afişler, Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iki kez kaldırılmıştı. Gerginliğe neden olan olayın ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlar, "Tek Sevdamız Atatürk" mesajının yer aldığı kalpaklı Atatürk fotoğraflarıyla donatılmıştı.

SENGEL "ANDIMIZ" GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Sengel, geçen yılki tartışmalar sonrasında sosyal medya hesabından, kalpaklı Atatürk fotoğraflı billboardları paylaşıp, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz" diyerek 'Andımız' göndermesi yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de ilçeye gelerek AK Partililerin tepkisini çeken Sengel'e destek vermişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İzinsiz olarak asılan, 'Love Erdoğan' afişlerini kaldırtan CHP'li belediye başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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