İzinsiz basılan Kemal Sunal hatıra paralarına Ali Sunal'dan tepki - Son Dakika

MERHUM sanatçı Kemal Sunal 'ın görsellerinin izinsiz şekilde hatıra paralarında kullanılmasıyla ilgili Sunal ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Babası Kemal Sunal'ın görsellerini kullanarak hatıra para basanlara tepki gösteren oyuncu Ali Sunal , "Yaptıkları suç ve bununla ilgili biz yargıya başvurduk" ifadelerini kullandı.

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden 20 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal'ın görsellerinin yer aldığı '0 euro' olarak üretilen hatıra paraları satışa sunulmuştu. Hatıra paraların ön yüzünde Kemal Sunal'ın fotoğrafları yer aldı. Dijital platformda paraların satışı devam ederken Sunal ailesi kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle hatıra paraları üreten kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BU OLAYLAR BİZİ ÇOK ÜZÜYOR VE KIRIYOR"

Hatıra paraların basılmasını kabul etmediklerini belirten Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal, aileden izin almadan paraları üretenlere tepki gösterdi. Sunal, "20 yıl olmuş. Olmuş diyorum çünkü saymamaya çalışıyorum. Ciddi bir özlem var. 20 yıl önce kaybettiğimiz babamın artık bu konularda gündeme gelmesini hiç ama hiç istemiyorum. Yattığı yerde huzur bulsun istiyorum. Bu olaylar bizi çok üzüyor ve kırıyor. Bundan belli bir zaman önce bir hatıra para basılacağı bunun bize hediye edileceği söylendi. Euro olarak basılacak ve hediye edilecek dendi. Ben absürt buldum. Kabul etmedim. Kemal Sunal'ın fotoğrafını bir Euro üzerinde görmek bana absürt geliyor. Niye diyecek olursanız Türkiye 'nin değeri. Ülkesini seven bir adam. Ülkesi için çalışan, ülkesinin insanını gülümsetmek için çalışan bir adam Euro'nun üzerinde bana biraz acayip geldi. Bu bir hatıra parası olsa da para. Bu bizim ailemizin içinde de babamın da çok hoşuna giden bir malzeme değil. Anısına çok daha yaratıcı fikirler ortaya çıkabilirdi. Biz çok sıcak bakmadık. Konu bizim için kapanmıştı. Daha sonra paranın basıldığı ve hediye etmek istedikleri haberi geldi. Öyle bir şeyin yapılmasını istemiyordum o hediyeyi de kibarca geri çevirdim." dedi.

"BU KORKUNÇ BİR ŞEY"

"Hatıra para adı altında belli bir miktar para basılmış" diyen Ali Sunal, "Bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Avrupa ve dünya ülkelerinde satışa çıkacak. Avrupa'da Euro üzerinden satılıyor. Burada belli bir rakama satılıyor. Başında "Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü için yapıldı" deniyor. Babamın 20. ölüm yıldönümünde para basıp ticari amaçla satılıyor. Bu korkunç bir şey. Kamuoyunun gördüğü aile para bastırdı ve ölüm yıldönümünde satıyor, buradan gelir elde ediyor gibi bir şey oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Benim istediğim şey güzel, temiz ismi artık rahat bırakalım. Bu ismin üzerinden para kazanma arzusunu, isteğini, kurnazlığını bir kenara bırakalım istiyorum. Yapan insanlara seslenmek istiyorum. Bu günah. Profesyonel açıdan gelip aileden izin alınması gerekiyor böyle bir şey yapmak için. Birde çıkıp "Ali Sunal'dan izin aldık" diyorlar. Nerede bu izin? Madem parayla bir şey satıyorsunuz, bir ticaret var yazılı, imzalı belgeler nerede? Benimle en ufak bir konuşmaları olmuş mu? Ben babamın hatıra parasını bastırıp parayla satacak biri değilim. Bunu da kimsenin yapmasına izin vermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK VE DAVA AÇTIK"

Sunal ailesi konuyu mahkemeye taşıdı. Hatıra paraları üretenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ali Sunal, "Benim istediğim şey bu güzel ismi, bu temiz ismi rahat bırakalım. Bu tip kaygılarımızda bu ismi kullanmayalım. Bazıları izinsiz nasıl oluyor diye sormuş işte böyle oluyor. Yaptıkları suç ve bununla ilgili biz yargıya başvurduk" ifadelerini kullandı.

- İstanbul