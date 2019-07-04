Son Dakika Haberleri: İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı
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İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.

İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.
Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.
Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.
Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:39 Kaynak: AA
Adıyaman, Kahta, Güncel
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