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İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı - ADIYAMAN

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.
Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.
Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.
Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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