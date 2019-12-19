İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza - Son Dakika

İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan 33 iş yeri ve şahsa ceza kesti.

İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan 33 iş yeri ve şahsa ceza kesti.


Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeninin tesisi için denetimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezlerinde vatandaşları rahatsız eden kişi ve iş yerlerine müdahalede bulunuyor. İzmit Yürüyüş Yolu'nda düzenli aralıklarla denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, izinsiz broşür ve el ilanı dağıtarak vatandaşları rahatsız eden, iş yeri ve şahıslara cezai işlem uyguladı. 2019 yılı içerisinde 33 şahıs ve firmaya 320'er TL para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimleri hem resmi kıyafet hem de sivil kıyafet ile gerçekleştiriyor. Ekipler vatandaşları rahatsız eden ve kamu düzenini bozan, şahıs ve firmalarla ilgili yasal çerçeveler içerisinde gerekli cezai işlemi uyguluyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Büyükada'nın karantinaya alınmasına sebep olan ruam hastalığı nedir?
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:30 'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu - Son Dakika Haber
19:27 Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Son Dakika Haber
19:25 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika Haber
19:15 İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? Üniversite YÖK kararıyla devredildi - Son Dakika Haber
19:15 Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin eski bakan Hasan Diab'a verildi - Son Dakika Haber
19:13 Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika Haber
18:34 Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzinsiz broşür dağıtan 33 firmaya ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]