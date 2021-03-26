İzinsiz broşür dağıtan iş yeri kapatıldı - Son Dakika

İzinsiz broşür dağıtan iş yeri kapatıldı
26.03.2021 09:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izinsiz broşür dağıtan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından 3 günlük süreyle kapatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izinsiz broşür dağıtan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından 3 günlük süreyle kapatıldı.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tanıtım broşürlerini vatandaşları rahatsız edecek şekilde dağıtan iş yeri hakkında yasal işlem gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tespitin ardından, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan iş yerini 3 gün geçici süreyle kapattırdı. - KOCAELİ
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