İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı - Son Dakika

- İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli'de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yapılan denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığı tespit edildi. Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi. Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00'den sonra faaliyetine devam ederek Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın Konsomatris olarak hizmet verdiğini tespit eden polis ekipleri idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi.