Son Dakika Haberleri: İzinsiz Drone Uçurmaya 10 Bin TL Ceza

İzinsiz Drone Uçurmaya 10 Bin TL Ceza

1 saat önce

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri hafta sonu oynanan Düzcespor- Kırşehir Belediyespor maçında, saha üzerinde izinsiz drone uçuran kişiyi tespit ederek 10 bin lira para cezası kesti.

İzinsiz Drone Uçurmaya 10 Bin TL Ceza, System.String[]
DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri hafta sonu oynanan Düzcespor- Kırşehir Belediyespor maçında, saha üzerinde izinsiz drone uçuran kişiyi tespit ederek 10 bin lira para cezası kesti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri hafta sonu oynanan Düzcespor-Kırşehir Belediyespor maçının 60'ıncı dakikalarında 18 Temmuz Stadyumu üzerinde drone olduğunu tespit etti. Yapılan takipte drone'nin şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin çatısından M.Ö. isimli şahıs tarafından uçurulduğu tespit edildi. Alışveriş merkezinin çatısında yapılan kontrolde drone'yi yönlendirmeyi sağlayan kumanda ve drone'ya el konuldu. Ayrıca drone sahibi M.Ö.'ye izinsiz uçuş yaptığı için 10 bin lira para cezası uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada izinsiz drone uçurmanın yasak olduğu belirtildi ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması istendi. 

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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