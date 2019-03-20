Son Dakika Haberleri: İzinsiz Drone Uçuşu Karakolda Bitti

İzinsiz Drone Uçuşu Karakolda Bitti

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de izinsiz drone uçuran şahsa cezai işlem uygulandı.

İzinsiz Drone Uçuşu Karakolda Bitti, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de izinsiz drone uçuran şahsa cezai işlem uygulandı.

Düzce'de 18 Temmuz Stadı çevresinde izinsiz şekilde drone uçurulduğunu gören polis ekipleri harekete geçti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosu ekipleri, yaptığı takiple droneyi alışveriş merkezi üzerinden M.Ö. isimli şahsın uçurduğunu tespit etti. Droneye el konulurken, M.Ö.'ye izinsiz hava aracı uçurduğu gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, izinsiz drone uçurmanın yasak olduğunu, izinsiz uçuranlara ise bin TL ile 10 bin TL arasında cezai işlem uygulandığını bildirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Polis, Düzce, 3. Sayfa
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