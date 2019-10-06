Son Dakika Haberleri: İzinsiz ekoloji yürüyüşüne gözaltı
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İzinsiz ekoloji yürüyüşüne gözaltı

1 saat önce

Ankara'da yapılacak olan ve Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan yürüyüşe başlayan 8 kişi gözaltına alındı.

İzinsiz ekoloji yürüyüşüne gözaltı, System.String[]

Ankara'da yapılacak olan ve Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan yürüyüşe başlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş başlatan grubu dün akşam ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüyen 8 kişilik grup gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilk işlemleri tamamlanan 8 kişinin, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.

Kaz Dağları, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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