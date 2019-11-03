Son Dakika Haberleri: İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

6 saat önce

Gaziantep'te izinsiz eylem yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.

İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi, System.String[]

Gaziantep'te izinsiz eylem yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin müdahalesi ile dağıtıldı. Dağılmamakta direnen erkek eylemcilerden bazıları gözaltına alınırken, kadın eylemciler ise bebek ve çocukları kalkan olarak kullanmak istedi.


Gaziantep'te Furkan Vakfı üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, izinsiz eylem yapmak amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Yaklaşık bir saat emniyet müdürlüğü önünde bekleyen grubu gören polis ekipleri, izinsiz eylem yapılamayacağını söyleyerek, uzaklaşmalarını istedi. İzin verilene kadar beklemeye devam edeceklerini belirten grup, polisin ikazlarına rağmen alandan ayrılmak istemedi.


Defalarca kez kendilerini uyaran ekiplere tepki gösteren grup, çağrılan çevik kuvvet ve sivil ekipler tarafından dağıtıldı. İkazlara uymayan ve dağılmayan bazı göstericiler polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.


Polislerin müdahalesiyle erkek eylemciler polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.


Bebekleri kalkan olarak kullandılar


Vakıf üyesi kadınların ise kucaklarında bebeklerle eyleme katıldıkları görüldü. Polis, bebek ve çocuklarını kendilerini kalkan olarak kullanmak isteyen kadın eylemcileri seyyar hoparlörden yaptığı anonslarla uyardı. Defalarca anons yapan ekipler, izinsiz gösteri yapıldığını belirterek bebeklerin ve çocukların zarar görmemesi için kadınlardan alanı terk etmelerini istedi. Polislere tepki gösteren ve alandan uzaklaşmak istemeyen kadın göstericiler, polisin ısrarlı ikazları ile bölgeden uzaklaştırıldı.


Tüm göstericiler dağıtılırken, polisin emniyet müdürlüğü binası önünde aldığı geniş güvenlik tedbirleri sürüyor. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]