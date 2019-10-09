Son Dakika Haberleri: İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem
Son Dakika Ekonomi İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem

İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem

37 dakika önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde sunduğu kokart tercihleriyle, katılımcıların görüntü ve fotoğrafının izinsiz çekilmesinin önüne geçiyor.

İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde sunduğu kokart tercihleriyle, katılımcıların görüntü ve fotoğrafının izinsiz çekilmesinin önüne geçiyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 
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