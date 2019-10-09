İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem
37 dakika önce
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde sunduğu kokart tercihleriyle, katılımcıların görüntü ve fotoğrafının izinsiz çekilmesinin önüne geçiyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde sunduğu kokart tercihleriyle, katılımcıların görüntü ve fotoğrafının izinsiz çekilmesinin önüne geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56
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