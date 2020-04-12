İzinsiz geldi cezayı yedi - Son Dakika

İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesi olmadan gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.



Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün boyunca evinde karantinada altına alındığı bildirildi.



Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" İstanbul ilinden ilçemiz Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz olarak geldiği tespit edilen bir kişiye İlçe Hıfsızsıhha kuralı gereğince 3150 TL idari para cezası kesilmiş ve 14 gün boyunca ikametinde karantina altına alınması kararlaştırılmıştır. Covid-19 ile mücadele kapsamında alından bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir" ifadelerine yer verdi. - SİVAS