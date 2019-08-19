Son Dakika Haberleri: İzinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı - MUĞLA
Son Dakika Güncel Haber

İzinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı - MUĞLA

23 dakika önce

Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı.
Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda aralarında HDP il yöneticilerin de bulunduğu grup, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenlemek istedi.
Muğla Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını" hatırlatan polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi.
Uyarıyı dikkate almayan gruba polisin müdahalesinde, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek Komiser Hamdibey Polis Merkezine götürülen bu kişilerle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Diyarbakır, Mardin, Muğla, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, antik kenti birlikte gezdi Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzinsiz gösteri düzenleyen gruptan 22 kişi gözaltına alındı - MUĞLA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]