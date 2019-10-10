Son Dakika Haberleri: İzinsiz gösteriye polis müdahalesi
Son Dakika Güncel İzinsiz gösteriye polis müdahalesi

İzinsiz gösteriye polis müdahalesi

1 saat önce

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.

HDP'li bir grup tarafından Sakarya Caddesi'nde, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik izinsiz gösteri girişiminde bulunuldu.

Polisin, Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmaması üzerine yapılan müdahalede 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İzinsiz gösteriye polis müdahalesi

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Sakarya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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