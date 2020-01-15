İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı - Son Dakika

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

28 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde, izinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı gerekçesiyle bir iş yeri kapatıldı.

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde, izinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı gerekçesiyle bir iş yeri kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, Sincan'da vatandaşların bir iş yerinde izinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı ihbarı üzerine Sincan Zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetim sonucunda Sincan Tandoğan Mahallesi'nde bir apartmanda bulunan iş yerinde denetim yapıldı. İş yerinde Ayşe C. tarafından ruhsatsız ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan belgelerle doktor kontrolünde yapılması gerektiği ifade edilen 'Psikoterapi - Bioenerji - Hipnoz' tedavisi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu iş yerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince durum tespit tutanağı, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de yetkisiz faaliyet tutanağı tutuldu. - ANKARA

Zabıta, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:27 Kaynak: İHA
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