Son Dakika Haberleri: İzinsiz Kazı Operasyonunda Otel Müdürüne Suçüstü

İzinsiz Kazı Operasyonunda Otel Müdürüne Suçüstü

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 1. derece sit alanında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen biri otel müdürü 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzinsiz Kazı Operasyonunda Otel Müdürüne Suçüstü, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 1. derece sit alanında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen biri otel müdürü 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hisar Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.


Mahallede iş aletleriyle yaklaşık bir metre derinliğinde çukur açıldığını tespit eden ekipler, olay yerindeki İ.E, M.K, E.D,
S.D, E.G. ile H.S'yi gözaltına aldı.


Zanlılardan E.D'nin, Sarayköy'de 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü olduğu belirlendi.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 15 metre uzunluğunda yılan kamera ve kazı işlerinde kullanılan çeşitli cihaz ile ekipmanlar ele geçirildi.


Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, Sarayköy, Güncel
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