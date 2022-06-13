İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

13.06.2022 09:41
İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği 3 şahıs, izinsiz kazı yaptıklarını itiraf etti.

Antalya'da jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendiği 3 şahıs, izinsiz kazı yaptıklarını itiraf etti. Yapılan kontrolde kazı için kullanılan malzemeler ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Konyaaltı İstihbarat Kısım Amirliği ekipleriyle birlikte önleyici kolluk faaliyeti yürütüldü. Faaliyet esnasında ormanlık alan içerisinde İ.Ö., H.E. ve M.K. isimli şahısların şüpheli hareketlerinin olduğunun görülmesi üzerine, söz konusu kişiler ile görüşüldü. Şahıslar, bulundukları yere 1 kilometre mesafede izinsiz kazı yaptıklarını itiraf etti.

Şüpheliler ile birlikte Doyran Mahallesi Manastır mevkii olarak bilinen yere giden ekipler tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 3 metre genişliğinde ve yaklaşık 2,5 metre derinliğinde bir kazı çukuru bulunduğu görüldü. Şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet balyoz ve çeşitli delici metal malzemeler ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli 3 şahsın gözaltına alınarak haklarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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