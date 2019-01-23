İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesi Kalburcu Mahallesi'ndeki Deliktaş Kalesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, B.Ş, H.A. ve A.D'yi, 15 sondaj borusu, sondaj makinesi, su pompası, parmak kamera ve bazı kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan incelemede, şüphelilerin 5 santimetre çapında, 12 metre derinliğinde 8 delik açtığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.