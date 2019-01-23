Son Dakika Haberleri: İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesi Kalburcu Mahallesi'ndeki Deliktaş Kalesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, B.Ş, H.A. ve A.D'yi, 15 sondaj borusu, sondaj makinesi, su pompası, parmak kamera ve bazı kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan incelemede, şüphelilerin 5 santimetre çapında, 12 metre derinliğinde 8 delik açtığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Balıkesir, Gönen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret Son Dakika! Afrin'de Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:58:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]