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İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

18.06.2021 15:09
İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı bir köyde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma başlatan ekipler kazı yapan 3 şüpheliyi kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Karabük, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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