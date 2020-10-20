İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Eskitaş köyü Damüstü mezrasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda define aradığı belirtilen ismi açıklanmayan 4 kişi malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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