İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Çok sayıda kazı malzemeleriyle birlikte yakalanan şüpheliler, ifadelirinin alınmasının ardıdan serbest bırakıldı. - MERSİN
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