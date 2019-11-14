Son Dakika Haberleri: İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Çok sayıda kazı malzemeleriyle birlikte yakalanan şüpheliler, ifadelirinin alınmasının ardıdan serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]