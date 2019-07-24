Son Dakika Haberleri: İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
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İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Çanakkale'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Çanakkale'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Karamusalar köyünde izinsiz kazı ihbarı alan jandarma ekipleri hareket geçti. Kazı yapılan yere şok baskın yapan jandarma, M.Ö., A.G., H.A., H.K., ve A.A. isimli şahısları izinsiz kazı yapımında kullandıkları 1 adet jenaratör, 1 adet kırıcı, 2 adet kazma, 1 adet 50 metre seyyar kablo, 2 adet altın aramada kullanılan bakır boru, 30m halat 5 adet aydınlatma lambası ve 1 adet kürek ile birlikte suçüstü yakaladı.

Lapseki Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
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