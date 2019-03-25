İzinsiz Kazılar İlçeyi Elektriksiz Bıraktı

Dicle Elektrik bölgesinde yer alan Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde izinsiz yapılan kazılar nedeniyle yer altı kablolarının zarar görmesi ilçeyi elektriksiz bıraktı.

Dicle Elektrik bölgesinde yer alan Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde izinsiz yapılan kazılar nedeniyle yer altı kablolarının zarar görmesi ilçeyi elektriksiz bıraktı. Yapılan izinsiz kazı nedeniyle Karaköprü ilçesinin bir kısmı elektriksiz kalırken, devreye giren Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, zarar gören kabloları onarmak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre Seyrantepe Mahallesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında yeraltı şebekelerinin zarar görmemesi için elektrik ve doğal gaz şirketlerinden birer görevli bulundurulmasını gerektiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına uyulmadığı belirtildi. İş makinesi operatörünün de dikkatsizliği nedeniyle kazı yapılan yerden geçen Dicle Elektrik'e ait yeraltı elektrik kabloları zarar gördü. Kabloların bir kısmı kopup bir kısmı da deforme olunca Karaköprü ilçesinin bir kısmında elektrikler kesildi. Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine giderken, ilçenin bir kısmına yapılan manevra sonucunda tersten beslenerek elektrik enerjisi verildi. Geri kalan kısmına da elektrik verilebilmesi için onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu arada, aynı mahallede bir ay kadar önce yine buna benzer bir olay yaşandığı ve hatalı kazı yüzünden yeraltı kablolarının zarar görmesi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu belirlendi. Sık sık yaşanan bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, artık izinsiz kazı yapılmamasını istedi.



(İHA)

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