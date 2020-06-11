İzinsiz kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda bir eve baskın düzenlendi. Kozlu ilçesine bağlı Seyfetler köyünde ikamet eden 46 yaşındaki İ.A.'nın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan baskında 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK