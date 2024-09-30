İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var - Son Dakika
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Finans

İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var

İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank\'tan açıklama var

Bazı Akbank müşterileri hesaplarının ele geçirilip adlarına kredi çekildiğini ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak başka kişilere para aktarıldığını iddia etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan söz edilen iddiayı yalanlayan Akbank, yapılan incelemelerde olayların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna varıldığını duyurdu.

30.09.2024 15:31
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Akbank müşterileri günlerdir mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak paralarının başka kişilere aktarıldığını ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddialarını gündeme getirmekteydi.

700 BİN TL'LİK MAĞDURİYET İDDİASI

Hesaplarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve adlarına kredi çekildiğini belirten çok sayıda kişi sesini duyurmaya çalışırken son olarak bir müşteri ise 700 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını ifade etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan bahsedilen iddiaları yalanlayan Akbank yaptığı açıklamada gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını belirtti.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Banka yetkilileri, paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın detaylı bir şekilde incelendiğini ve müşterilerin bu tür saldırılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Banka sistemlerinde güvenlik açığı veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialarının asılsız olduğunu bildirerek "Sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır" açıklamasında bulundu.

"GÜVENLİK AÇIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR"

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır.

Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır. Öte yandan, tüm bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bankamız da, müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir.

MÜŞTERİLER İÇİN 3 AYRI UYARIDA BULUNDULAR

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

Her bir müşterimizin güvenliği ve memnuniyeti bizim için son derece önemli ve önceliklidir. Bütün vakalar detaylı şekilde incelenmekte, müşterilerimizin mağduriyetinin de giderilmesi dahil olmak üzere her türlü tedbir ve aksiyon ivedilikle alınmaktadır. İlaveten, müşterilerimizin de kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için;

• Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi,

• Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması,

• Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmaktadır.

Uzun zamandır tüm bankacılık sektörünü etkileyen ve ilgili otoriteler ile koordinasyon içerisinde mücadele edilen bu konuda bankamız tüm yasal mevzuat ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde gerekli aksiyonları almaya kararlılıkla devam edecektir. Bilgilerinize sunarız."

Teknoloji, Güvenlik, İnceleme, Akbank, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Finans İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • caps lock:
    Güvensizlik yok kardeşim. Instagramda gezen reklamlara tıklıyor sefiller. Orada 3 ay ertelemeli yok 6 ay ertelemeli faizsiz kredi diyor. Bu sefillerde bir güzel sayfaya girip kullanıcı adı ve şifreyi giriyor geçmiş olsun. 40 5 Yanıtla
  • null:
    Akbanktaki başta bölge müdürü ve üstü yöneticilerin daha önemli işleri var bu tür işlerle uğraşmazlar onlar mesailerinin % 75 ini bu ay hangi elemanın iş akdini fesih edelim ekmeğinden edelim diye geçirirler.. 20 4 Yanıtla
  • Orhan Iren:
    Aylar önce benim oğlum indirdiği uygulama yüzünden az kalsın hesabındaki ve kmh hesabındaki paraları gidecekti banka şüphelenip hesabı dondurdu AKBANK a bu konuda teşekkür ederiz KİMSE BİLMEDİĞİ UYGULAMALARI İNDİRMEZSE SORUN OLACAĞINI ZANNETMİYORUM 11 2 Yanıtla
  • Galip YILDIZ:
    "Sosyal Mühendislik" nedir ya ? Abuk subuk tanımlar türeriyorsunuz ! Sosyal Medya aracılığıyla dolandırıcılık diyemiyor musunuz olaya ? Mühendis odaları başkanlığının derhal davacı olması gerekir bu üsluptan dolayı.. Dolandırıcılığın adı ne zamandan beri Mühendislik oldu ! 11 1 Yanıtla
  • null:
    S.g ve F. y gibi bölge müdürleriniz A.B gibi bölüm başkanlarınız olduğu sürece çok daha çekersizin . Yazık yine olan alt kademe çalışanlarımıza olacak.. 3 1 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    2022 de aynısı Deniz bankla benim başıma geldi Kredi çekmişler esnek hesabı boşaltmışlar ve taksitli nakit avans çekmişler savcılığa verdim haylen devam ediyor ne olacağı belli değil şahıslar beli isim soyisim hesap numaraları beli ama kimse bişey yapmıyor Adalet ne zaman gelecek bu ülkeye bu arada Denizbank ta beni mahkemeye vermiş diyor öde bende ödemiyorum benim olmayan borcu niye ödeyim bu konuda fikri olan var mı Arkadaşlar 2 0 Yanıtla
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