İzinsiz kullandığı traktör sonu olmuştu, son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ailesinden habersiz alarak kullandığı traktörün takla atması neticesinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semih Günay gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bililere göre, 14 yaşındaki Semih Günay'ın, ailesinden habersiz alarak kullandığı traktör kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktörün altında kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Günay için, Pamukova Pınarlı Bacı Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte, hayatını kaybeden gencin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Günay, Hayrettin Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi. - SAKARYA