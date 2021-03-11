İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı - Son Dakika

İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı

11.03.2021 23:50
İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı, System.String[]

Avrupa'nın büyük liglerinde oynan maçları izinsiz yayınladığı saptanan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı. 43 milyon kullanıcıya ulaşan ve gerekli izinleri almadan maçları yayınlayan uygulamanın, yapılan şikayetler üzerine kapatıldığı öğrenildi.

Premier Lig maçlarını yasadışı şekilde yayınladığı tespit edilen Mobdro isimli uygulamanın polis tarafından kapatıldığı belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 43 milyon kullanıcıya ulaştığı belirlenen uygulamanın gerekli izinleri almadan yayınlar yaptığı ve yapılan şikayetlerin ardından kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürerken toplam 3 kişinin sorgusunun devam ettiği kaydedilirken bir kişinin ise konu nedeniyle tutuklandığı ifade edildi. Uygulamada sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinin de yasadışı şekilde izlenebildiği kaydedildi. Modbro'nun polis soruşturmasına kadar yaklaşık 5 milyon euro haksız gelir elde ettiği saptandı.

(SPORX)

İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı

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Son Dakika Spor İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı - Son Dakika Spor


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