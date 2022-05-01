İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti

01.05.2022 12:18

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluşu Partisi üyeleri, Taksim'e doğru yürümek istedi.

"Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın Halkın Kurtuluşu Partisi" sloganları atan grubu durduran polis ekipleri, kendilerine mukavemette bulunarak yürümekte ısrar eden gruptan 29 kişiyi gözaltına aldı.

Kendilerine "Devrimci Gençlik Örgütü" ismini veren bir grup da Beşiktaş Şairler Parkı'nda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Grubun geçişine izin vermeyen polis, 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli'de bir araya gelerek buradan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, Şişli metro durağı önünde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin ilerleyişine izin vermedi. Yapılan uyarılara rağmen yürüyüşlerine devam etmek isteyen gruptaki 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis araçlarına bindirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti
İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti
İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti
İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti

YORUMLAR
500
Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Hkp'lilere Polis Müdahale Etti: 30'a Yakın Kişi Gözaltına Alındı Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Hkp'lilere Polis Müdahale Etti: 30'a Yakın Kişi Gözaltına Alındı

Beşiktaş, 1 Mayıs, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement