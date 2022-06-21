İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası - Son Dakika
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İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası

21.06.2022 21:30
İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası

Van'ın Muradiye ilçesinde izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan 4 şahsa toplam 438 bin 372 idari para cezası uygulandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan 4 şahsa toplam 438 bin 372 idari para cezası uygulandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi kırsalında 20 Haziran tarihinde Saat 12.00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında A.S, Y.S, F.S, C.S isimli şahısların izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "2872 sayılı çevre kanununa muhalefet çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından şahıslara kişi başı 109 bin 593 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van Valiliği, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz salep soğanı toplayana para cezası - Son Dakika

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