İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası - Son Dakika

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İzinsiz salyangoz toplayan 5 kişiye 10 bin lira para cezası
22 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişiye toplam 10 bin lira para ceza yazıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 5 kişiye toplam 10 bin lira para ceza yazıldı.
Jandarma ekipleri, Şuhut'un Kayabelen Köyü ve Sandıklı'nın Arızlar Köyü'nde izin belgesi olmadan salyangoz toplayan şüphelileri olduğunu tespit etti. Denetimlerde izin belgesi olmadan salyangoz topladığı belirlenen şüphelileri C.K., A.A., T.A., N.A. ve E.A,'ya 2'şer bin TL para cezası yazılması için tutanak tuttu. Ele geçirilen salyangozlar da doğaya bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:53 Kaynak: İHA
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