İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi - Son Dakika

İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi

24.01.2021 01:54

İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi Polise ve gazetecilere güçlük çıkartan vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti Ceza yediler, kaza yaptıkları araç çekilince art arda asılsız ihbarda bulundular Sakarya'nın Karasu ilçesinde izinsiz dışarı çıkan ve...

İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi

Polise ve gazetecilere güçlük çıkartan vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti

Ceza yediler, kaza yaptıkları araç çekilince art arda asılsız ihbarda bulundular

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde izinsiz dışarı çıkan ve kazaya karışan iki Roman vatandaşa kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Basın mensuplarına tepki gösteren ve kazaya karıştıkları araç çekici ile kaldırılan Roman vatandaşların bölgeden çok sayıda asılsız ihbarda da bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu ilçesi Liman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde gitmekte olan N.Y. idaresindeki 55 RU 754 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile yönü değişen araçta maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası bölgeye giden polis ekiplerine güçlük çıkartan kazazedelerin üzerinden kimlik çıkmadı.

Yaptıkları ile şaşkına çevirdiler

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazazedelere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan kadın, olay yerinden görüntü almak isteyen basın mensuplarına, "Çekmeyin, ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Meydana gelen kazanın ardından roman vatandaşların, aracın çekilmesi dolayısıyla yangın gibi çok sayıda asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi.

İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi
İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi
İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi
İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi

Kamyonet, Sakarya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz sokağa çıkıp kaza yaptı, elinde şişe ile gazetecinin üzerine geldi - Son Dakika


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