Son Dakika Haberleri: İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli
Son Dakika Güncel İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli - Son Dakika

İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli

6 saat önce

ANKARA Adliyesi önünde, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli, System.String[]

ANKARA Adliyesi önünde, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Toplumsal Hukuk Derneği'ne üye bir grup avukat, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Polis, izin alınmadığı gerekçesiyle, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek, avukatlardan dağılmalarını istedi. Grup ise Tahir Elçi'nin fotoğrafının bulunduğu, 'Seni unutmadık' yazılı pankart açarak, basın açıklamasını yapmak istedi. Bunun üzerine adliye önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisleri, avukatları kalkanlarla iterek adliye içine soktu. Avukatların direnmesi nedeniyle kısa süre arbede yaşandı. Arbedenin ardından adliye içine giren grup, "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları atarak dağıldı.


Ankara Adliyesi, Tahir Elçi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi! Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]