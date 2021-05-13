İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı

13.05.2021 10:29

Ticari taksiyle izin belgesi olmadan Isparta'dan Antalya'ya seyahat eden iki kadın, tam kapanma nedeniyle polisin yaptığı denetime takıldı. Kimlik kontrolü sırasında izinleri olmadan şehir değiştirdikleri fark edilen iki kadına toplam 6 bin 300 lira para cezası verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında kentteki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler gece boyunca da kentin giriş noktalarında gelen araçları tek tek durdurarak, izin belgesi kontrolü yapıyor.

6 BİN 300 LİRA CEZA UYGULANDI

Kentin Antalya girişi olan Sav beldesi noktasında yapılan denetimde durdurulan bir ticari takside bulunan 2'si kadın 4 kişiye izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan Aleyna D. ve Dilara A.'ya toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan trafik ekipleri denetimler sırasında bir lambası yanmayan aracın sürücüsü ile fazla ışıklandırma nedeniyle bir tır sürücüne 144'şer lira para cezası uyguladı.

İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Antalya, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Resat: Yarım saatte cıkarırlar o parayı. Taksiyle gittiklerine göre ramazanda bu kılıkta tam kapanmada var demekki kazanacak bir yerleri ki seylerine takmıyorlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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