İzinsiz tezgah açmasına izin verilmeyen pazarcı, kavunları yere attı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarında, izinsiz tezgah açmaya çalışan pazarcılara zabıta ekipleri izin vermedi. Pazarcılardan biri de tepkisini kamyonetindeki kavunları yere atarak gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi yakınındaki otopark üzerine çarşamba günleri kurulan semt pazarına, bu sabah, kamyonetleri ile gelen pazarcılar, izinsiz ve kayıtsız tezgah açıp, satış yapmak istedi. Ancak duruma zabıta ekipleri müdahale etti. Bunun üzerine pazarcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Pazarcılar, izinsiz satış yapmalarına izin vermeyen zabıtalara tepki gösterirken bir pazarcı, kamyonetindeki kavunları yere attı.Tartışma, polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Yere atılan kavunlar ise polis ve zabıta ekipleri tarafından toplanıp, kamyonete koyuldu. Pazarcılar, kamyonetleriyle pazar yerinden ayrıldı.