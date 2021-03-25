İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza - Son Dakika

İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza

25.03.2021 13:02
İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza, System.String[]

Antalya'da 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı toplanan 346 adet orkideye el konuldu.

Antalya'da 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı toplanan 346 adet orkideye el konuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri saha içerisinde izinsiz olarak bulunan iki kişi tarafından sahadaki yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkidelerin kök ve çiçekleriyle birlikte toplandığını tespit etti.

Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren iki kişiye 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9. Maddesini esas alınarak, aynı kanunun 20. maddesi k bendinde belirtilen idari para cezası tutarına göre kişi başı 80 bin 465 olmak üzere toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Bahse konu kişiler tarafından toplanan 346 adet orkideye Antalya Şefliği ekiplerince el konularak Antalya DKMP Şube Müdürlüğümüze getirildi. Dr. Biyolog Sezgi Şeref ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. I. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından yapılan incelemeler neticesinde el konulan orkidelerin Himantoglossum roberitanum (Dev orkide) ve Ophrys mammosa (Kedikulağı orkidesi) türleri olduğu tespit edildi. - ANTALYA

İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza
İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza
İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza
İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza

Türk Lirası, Para Cezası, Antalya, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim         
14:13
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz         
11:31
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei