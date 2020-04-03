İzinsiz tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde izinsiz olarak maske ve tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korona virüsü salgınını fırsat bilip izinsiz olarak maske ve tulum imal edenlere Asayiş Büro ekipleri ve zabıta tarafından operasyon düzenlendi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binanın alt katında ruhsatsız olarak üretim yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 280 adet tulum ele geçirildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA